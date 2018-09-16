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Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaraladı

16 Eylül 2018 01:14

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaraladı.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde bulunan kafede meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi. Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili  soruşturma başlattı.

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