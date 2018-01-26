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Otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı

26 Ocak 2018 15:59

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde, Tokat- Niksar yolunun 20\'nci ile 30’uncu kilometreleri arasında meydana geldi. Niksar\'dan Tokat yönüne giden Yusuf Doğan yönetimindeki 34 EU 3203 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Doğan ile araçta bulunan Nurettin, Ayşe, Zeynep ve Hasan Doğan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan aynı bölgede, gün içinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı hasarlı trafik kazası daha meydana geldi. Bu kazalarda yaralanan olmazken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgede tuzlama çalışması başlattı.

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