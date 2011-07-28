-OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Ankara'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul karayolunun 78. kilometresinde, Veysel Coşkun yönetimindeki 06 ESB 57 plakalı otomobil, Hikmet Gülseren'in kullandığı 34 LA 124 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Açelya Güngör (7), Latif Güngör (13) ile Döndü Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel Coşkun, Şemsi Güngör, Dürdane Ünlü ve Latif Coşkun, ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.