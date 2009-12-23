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Yaşam

Otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

23 Aralık 2009 03:43

Eskişehir'de bir otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İbrahim Özata idaresindeki 06 PLS 03 plakalı TIR Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Kavşağı'nda Adnan Kuyubaşı'nın kullandığı 26 KU 743 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Adnan Kuyubaşı, eşi Gülseren ve annesi Makbule Kuyubaşı'nın cesetleri olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Nazmiye Avanaş ile Gökhan Avanaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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