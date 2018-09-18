Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada Metin Dağhan (48) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şarkikaraağaç\'a bağlı Çarıksaraylar beldesi yolunda meydana geldi. Halil Eraslan (26) yönetimindeki 32 SB 254 plakalı taksi, aynı yöne giden Soner Kaygısız (27) yönetimindeki 32 LY 904 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların yaklaşık 50 metre savrulduğu kazanın ardından bölgeye Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Soner Kaygısız ile yanındaki Metin Dağhan ve taksi sürücüsü Halil Eraslan yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edilen Metih Dağhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Soner Kaygısız\'ın kazadan önce bir arkadaşının düğününe katıldığı ve sağdıç olduğu için kendi otomobilini de gelin arabası gibi süslediği belirtildi.

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