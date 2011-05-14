-OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ GÖNEN (A.A) - 14.05.2011 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlker Dündar'ın(18) kullandığı 10 TZ 027 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Yağcıköylü (32) yönetimindeki 10 TH 304 plakalı minibüs, Gönen-Balya karayolunun 2. kilometresinde çarpıştı. Kazada sürücü İlker Dündar ile otomobilde bulunan Alper Dündar (15), Fethiye (68) ve Gülben Arabacıoğlu (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta ağır yaralanan Nazlı Dündar (35) ise Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan minibüs şoförü Hasan Yağcıköylü ile minibüste bulunan İsmet Söze (39) ise ayakta tedavi edildi. Bu arada otomobilde bulunanların, Gönen'de bir düğün törenine katıldıktan sonra ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Hacıveli köyüne dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.