Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı





Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilovacık Beldesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Mersin'e giden Kadir Murat Eren yönetimindeki 01 UB 339 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 55 yaşındaki Ali Aklaya yönetimindeki 46 E 6017 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücü Kadir Murat Eren ile yanında bulunanlardan Ali Çağan olay yerinde, Musa Çopur (20) ise sevk edildiği Mersin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi, Seyhun Can Şahin, İrfan Değirmenci, Şeyma Akarık ile kamyonet sürücüsü Ali Alkaya ve yanındaki Arife Alkaya ise yaralandı. Yaralılar, Silifke ve Mersin'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

