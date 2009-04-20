T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

20 Nisan 2009 06:19



Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilovacık Beldesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Mersin'e giden Kadir Murat Eren yönetimindeki 01 UB 339 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 55 yaşındaki Ali Aklaya yönetimindeki 46 E 6017 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücü Kadir Murat Eren ile yanında bulunanlardan Ali Çağan olay yerinde, Musa Çopur (20) ise sevk edildiği Mersin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi, Seyhun Can Şahin, İrfan Değirmenci, Şeyma Akarık ile kamyonet sürücüsü Ali Alkaya ve yanındaki Arife Alkaya ise yaralandı. Yaralılar, Silifke ve Mersin'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24