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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu Sinan Aslan, hayatını kabetti

29 Ekim 2018 03:36

ADANA, (DHA) - ADANA\'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu Sinan Aslan, hayatını kabetti. 
Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Öğretmenler Bulvarı\'nda meydana geldi. Sinan Aslan yönetimindeki 01 ND 013 plakalı otomobil, Sedat Dik\'in kullandığı 01 EG 775 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan Aslan ve Dik, ihbarı üzerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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