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Ekonomi

Otomobil fiyatları ÖTV indiriminin de altında

Firmaların yaptığı yıl sonu kampanyaları sonucunda otomobil fiyatları, yüzde 10'luk ÖTV avantajıyla oluşan rakamların da altına indi.

23 Aralık 2009 02:00

T24 - Firmaların yaptığı yıl sonu kampanyaları sonucunda otomobil fiyatları, 1 Ekim öncesinde uygulanan yüzde 10'luk ÖTV avantajıyla oluşan rakamların da altına indi.
    


2009 yılında otomobil sektörünün satışlarının durması ve üretimin yavaşlaması üzerine hükümet, ekonomik önlem paketi hazırladı.


Otomotiv sektörüne yönelik açıklanan paketle birlikte ÖTV yüzde 37'den yüzde 18'e düşürüldü. 3 aylık dönemin ardından yavaş bir geçiş sağlanması amacıyla ÖTV oranı yüzde 18'den yüzde 27'ye çıkarılırken, bu avantaj 1 Ekim itibarıyla sona erdi.   


Firmalar ÖTV avantajıyla canlanan satışlarını devam ettirmek, kötü başladıkları 2009 yılını iyi bir şekilde kapatmak için birbirinden farklı kampanyalar düzenledi. Öyle ki, yıl sonu kampanyaları, 1 Ekim öncesinde uygulanan yüzde 10'luk ÖTV avantajıyla oluşan rakamların da altına indi.    


Fiat'ın Bursa'daki bir bayisinin satış müdürü Batuhan Abay, tüketicilerin kampanyaları yakından takip ettiğini belirterek, "ÖTV avantajıyla birlikte sektör adeta şaha kalkmıştı. 1 Ekim'den sonra satışlar azaldı. Bunun üzerine firmalar kampanyalara ağırlık verdi. Fiyatlardaki düşüş, ÖTV indirimi dönemini aratmayan canlılık yarattı. Satışlarımız oldukça iyi gidiyor" dedi.         


Bazı modeller tükendi


Opel ve Chevrolet'nin Bursa yetkili bayisinin satış müdürü Mehmet Araz ise otomotiv sektörünün 2009'u en iyi şekilde bitirmek istediğini vurgulayarak, "Ardı ardına yapılan indirimlerle vatandaş, istediği otomobillere oldukça ucuz fiyattan sahip olabilecek. Yılın son hafta sonunda daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Talep nedeniyle bazı araçlarımız tükendi. Bazı modellerde ise talebi karşılayamıyoruz" diye konuştu.    


Araz, yılın son ayı, hatta son haftası kampanyalarıyla sattıkları binek otomobillerde 10 bin liraya varan indirimlerin olduğunu bildirdi.         


Kampanyalar sonucu oluşan fiyatlar


Firmaların yaptığı kampanyalar sonucu bazı benzinli otomobillerin baz modellerinin fiyatları ve indirim oranları şöyle:


Model                                           Liste fiyatı (TL)   Kampanyalı fiyatı (TL)  Değişim (Yüzde)
Fiat Palio                                            21 bin 800              18 bin 900            13,3    
Fiat Albea                                           22 bin 500              19 bin 500            13,3    
Fiat Linea                                           31 bin 800              27 bin 500            13,5    
Opel Corsa                                        30 bin                      26 bin 500            11,6    
Opel Astra                                          44 bin 800              34 bin 800            22,3    
Chevrolet Aveo                                  26 bin 900              21 bin 900            18,5    
Chevrolet Lacetti                               30 bin                      25 bin                    16,6    
Chevrolet Captiva                                84 bin                   74 bin                     11,9    
Renault Clio Hatchback                  28 bin 500              26 bin                      8,7    
Hyundai Accent 1.4                          25 bin 700              22 bin 500            12,4    
Hyundai Getz Start                           21 bin 300              19 bin 500             8,4    
Hyundai İ20                                      27 bin 400              24 bin                     12,4    
Peugeot 207                                    30 bin 670              26 bin 890             12,3

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