Otomobil fiyatları ÖTV indiriminin de altında

T24 - Firmaların yaptığı yıl sonu kampanyaları sonucunda otomobil fiyatları, 1 Ekim öncesinde uygulanan yüzde 10'luk ÖTV avantajıyla oluşan rakamların da altına indi.





2009 yılında otomobil sektörünün satışlarının durması ve üretimin yavaşlaması üzerine hükümet, ekonomik önlem paketi hazırladı.



Otomotiv sektörüne yönelik açıklanan paketle birlikte ÖTV yüzde 37'den yüzde 18'e düşürüldü. 3 aylık dönemin ardından yavaş bir geçiş sağlanması amacıyla ÖTV oranı yüzde 18'den yüzde 27'ye çıkarılırken, bu avantaj 1 Ekim itibarıyla sona erdi.



Firmalar ÖTV avantajıyla canlanan satışlarını devam ettirmek, kötü başladıkları 2009 yılını iyi bir şekilde kapatmak için birbirinden farklı kampanyalar düzenledi. Öyle ki, yıl sonu kampanyaları, 1 Ekim öncesinde uygulanan yüzde 10'luk ÖTV avantajıyla oluşan rakamların da altına indi.



Fiat'ın Bursa'daki bir bayisinin satış müdürü Batuhan Abay, tüketicilerin kampanyaları yakından takip ettiğini belirterek, "ÖTV avantajıyla birlikte sektör adeta şaha kalkmıştı. 1 Ekim'den sonra satışlar azaldı. Bunun üzerine firmalar kampanyalara ağırlık verdi. Fiyatlardaki düşüş, ÖTV indirimi dönemini aratmayan canlılık yarattı. Satışlarımız oldukça iyi gidiyor" dedi.



Bazı modeller tükendi



Opel ve Chevrolet'nin Bursa yetkili bayisinin satış müdürü Mehmet Araz ise otomotiv sektörünün 2009'u en iyi şekilde bitirmek istediğini vurgulayarak, "Ardı ardına yapılan indirimlerle vatandaş, istediği otomobillere oldukça ucuz fiyattan sahip olabilecek. Yılın son hafta sonunda daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Talep nedeniyle bazı araçlarımız tükendi. Bazı modellerde ise talebi karşılayamıyoruz" diye konuştu.



Araz, yılın son ayı, hatta son haftası kampanyalarıyla sattıkları binek otomobillerde 10 bin liraya varan indirimlerin olduğunu bildirdi.



Kampanyalar sonucu oluşan fiyatlar



Firmaların yaptığı kampanyalar sonucu bazı benzinli otomobillerin baz modellerinin fiyatları ve indirim oranları şöyle:



Model Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyatı (TL) Değişim (Yüzde)

Fiat Palio 21 bin 800 18 bin 900 13,3

Fiat Albea 22 bin 500 19 bin 500 13,3

Fiat Linea 31 bin 800 27 bin 500 13,5

Opel Corsa 30 bin 26 bin 500 11,6

Opel Astra 44 bin 800 34 bin 800 22,3

Chevrolet Aveo 26 bin 900 21 bin 900 18,5

Chevrolet Lacetti 30 bin 25 bin 16,6

Chevrolet Captiva 84 bin 74 bin 11,9

Renault Clio Hatchback 28 bin 500 26 bin 8,7

Hyundai Accent 1.4 25 bin 700 22 bin 500 12,4

Hyundai Getz Start 21 bin 300 19 bin 500 8,4

Hyundai İ20 27 bin 400 24 bin 12,4

Peugeot 207 30 bin 670 26 bin 890 12,3