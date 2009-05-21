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Yaşam

Otomobil evin önüne uçtu: 5 yaralı

Kırıkkale’de rampa inerken kontrolden çıkan otomobil, avlu duvarından evin önüne uçup, ters döndü. Kazada 5 kişi yaralandı.

21 Mayıs 2009 03:00

Kırıkkale’de rampa inerken kontrolden çıkan otomobil, avlu duvarından evin önüne uçup, ters döndü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Çallıöz Mahallesi'ndeki Nenehatun Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Erkan Yıldız yönetimindeki 71 DU 728 plakalı otomobil, yokuş inerken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birlikte avlu duvarından uçup, takla attıktan sonra evin önünde ters dönerek durabildi. Kazada otomobili kullanan Erkan Yıldız ile araçta bulunan Kemal Küpeli, Osman Olgun Muhammet Bulut Gökhan Uygurtaş yaralı olarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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