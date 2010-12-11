-OTOMOBİL EVİN ÇATIŞINA DÜŞTÜ: 5 YARALI BELEN (A.A) - 11.12.2010 - Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık üç metre yükseklikten bir evin çatısına düştü. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Rüştü Göçmen idaresindeki KC 805 plakalı otomobil, Bakras Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık üç metre yükseklikten Yakup Gürses'e ait tek katlı evin çatısına düştü. Evin çatısında bulunan kömürlüğün zarar gördüğü kazada, otomobil sürücüsü Rüştü Göçmen ile eşi Şenal Göçmen, akrabaları Fatma Göçmen ile Refik ve Yusuf Solgun kardeşler yaralandı. Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.