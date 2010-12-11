T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTOMOBİL EVİN ÇATIŞINA DÜŞTÜ: 5 YARALI BELEN (A.A)

11 Aralık 2010 16:59

-OTOMOBİL EVİN ÇATIŞINA DÜŞTÜ: 5 YARALI BELEN (A.A) - 11.12.2010 - Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık üç metre yükseklikten bir evin çatısına düştü. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Rüştü Göçmen idaresindeki KC 805 plakalı otomobil, Bakras Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık üç metre yükseklikten Yakup Gürses'e ait tek katlı evin çatısına düştü. Evin çatısında bulunan kömürlüğün zarar gördüğü kazada, otomobil sürücüsü Rüştü Göçmen ile eşi Şenal Göçmen, akrabaları Fatma Göçmen ile Refik ve Yusuf Solgun kardeşler yaralandı. Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24