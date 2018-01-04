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Otomobil, elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

04 Ocak 2018 21:03

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Ergenekon Kavşağı İzmir-Ankara Karayolu paralelindeki tali yolda meydana geldi. Turgutlu\'dan Salihli yönüne giden Mehmet Karakaya (52), yönetimindeki 64 LD 828 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Mehmet Karakaya ile yanındaki eşi Emine Karakaya\'yı (53) ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kopan elektrik telleri nedeniyle Avşar Mahallesi\'nde elektrik kesintisi oldu.

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