Otomobil direğe çarpıp, alev aldı; 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da, aydınlatma direğine çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kanlıca Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'nde meydana geldi. Serdar Yazmen yönetimindeki 03 KT 172 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümü alev alarak yanmaya başladı. Çevre sakinleri sürücü Yazmen ve araçtaki 2 kişiyi çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Diğer yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde, aracın direğe çarptığı ve alev aldığı, çevredekilerin gelerek yaralıları araçtan çıkardığı görülüyor.

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