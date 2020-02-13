Otomobil devi 15 bin aracı geri çağırıyor

Tesla hidrolik direksiyon sorunu nedeniyle Kuzey Amerika'da yer alan Model X SUV modelini geri çağırıyor.

Business Insider'ın haberine göre otomobil şirketi Tesla Kuzey Amerika'da yer alan Model X SUV modelinden 15 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Elektrikli otomobil üreticisi web sitesinde Ekim 2016'dan önce hayata geçirdiği Model X SUV modelinin çoğunda hidrolik direksiyon sorunu ile karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Geri çağırmayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da çökmenin söz konusu olmadığı açıklanırken, sorunun ücretsiz çözüleceği de belirtildi.

Söz konusu modelin 14 bin 193'ü Amerika'da geri kalanı ise Kanada'da kullanımda. Araç sahipleriyle iletişime geçecek olan Tesla, bu süreçte otomobillerin kullanımında herhangi bir sorun olmadığını da belirtti.

Daha önce de 123 bin araç geri çağrılmıştı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geçtiğimiz yıl yine direksiyon problemi nedeniyle 123 bin aracını geri çağırmıştı.

Firma, bir önceki sene el frenindeki bir sorun nedeniyle 53 bin Model S ve Model X aracını, 2015 yılında ise emniyet kemerindeki bir sorun dolayısıyla 90 bin Model S aracını geri çağırmıştı.