-OTOMOBİL DENİZE UÇTU İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden geçmek isterken denize düşen otomobildeki iki kişi aramalara rağmen bulunamadı. Gece saatlerinde orta kısmı açılarak araç trafiğine kapatılan Atatürk Köprüsü'nden Topkapı istikametine gitmekte olan 34 BD 5493 plakalı otomobil, sürücüsünün polis ekiplerinin ikazına ve köprü girişindeki bariyerlere rağmen köprüden geçmek istemesi üzerine denize düştü. Bariyerleri parçalayarak denize düşen otomobilde bulunduğu öğrenilen iki kişiyi kurtarmak için deniz polisinden yardım istendi. Deniz polisinin, yaptığı uzun aramalara rağmen otomobildeki kişilere ulaşılamadı. Aramalardan sonuç alamayan yetkililer, köprünün orta kısmını tekrar kapatarak yeniden ulaşıma açtı. Otomobildeki iki kişiyi arama çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başladığı bildirildi.