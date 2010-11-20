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OTOMOBİL ÇORUH'A DEVRİLDİ ARTVİN (A.A)

20 Kasım 2010 19:04

-OTOMOBİL ÇORUH'A DEVRİLDİ ARTVİN (A.A) - 20.11.2010 - Artvin'de direksiyon eğitimi verilen otomobilin Çoruh Nehri'ne devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Korzul mahallesinde bulunan eski sürücü kursu pistinde Coşkun Genç (24), 08 AD 269 plakalı otomobille kardeşi Tayfun Genç'e (15) araç kullanmayı öğretmek istediği sırada, otomobili geri viteste unuttu. Aracın hareket ettiren Tayfun Genç, bir anda demir korkuluklara çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten Çoruh Nehri'ne devrildi. Kazada, Tayfun Genç boğulurken, ağabey Coşkun Genç otomobilin üzerine çıkarak yardım beklemeye başladı. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Coşkun, vatandaşların haber vermesi sonucu gelen 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile trafik ekiplerince kurtarıldı. Çoruh Nehri'ne inen ekipler, Coşkun Genç'i kurtarırken, Tayfun Genç'in cesedini de araçtan çıkardı. Cemal Coşkun, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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