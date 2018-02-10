T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Osman Akçay (63) yaşamını yitirdi

10 Şubat 2018 17:22

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Osman Akçay (63) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Kaymakçı Mahallesi girişinde meydana geldi. G.C.\'nin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Osman Akçay\'a çarptı. Akçay yaşamını yitirirken, sürücü G.C. ise kaçtı.
Bölgedeki MOBESE kameralarından tespit edilen otomobilin sürücüsü, yaşadığı Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi\'nde jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHAOsman AkçayKazaKaymakçı MahallesiAkçayBölgedeki MOBESEKirazYağlar MahallesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24