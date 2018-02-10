Otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Osman Akçay (63) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Kaymakçı Mahallesi girişinde meydana geldi. G.C.\'nin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Osman Akçay\'a çarptı. Akçay yaşamını yitirirken, sürücü G.C. ise kaçtı.
Bölgedeki MOBESE kameralarından tespit edilen otomobilin sürücüsü, yaşadığı Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi\'nde jandarma tarafından gözaltına alındı.
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