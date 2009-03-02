Otomobil bütçeyi zorluyor

Küresel kriz yüzünden otomobil satışları dibe vursa da "en düşük motor gücü ve donanıma" sahip modellerinin fiyatları bile alım gücünü zorluyor.
AA muhabirinin, Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomobil firmalarının "en düşük motor gücü ve donanıma sahip" modellerini dikkate alarak yaptığı belirlemelere göre, daha çok "küçük sınıf"ta yer alan bu otomobillerin fiyatları, 20-29 bin lira arasında değişiyor.
Fiyatları 20 bin liranın altında, sadece Fiat'ın "Palio" ve "Albea", Hyundai'nin "i10", "Getz" ve "Accent", Dacia'nın "Logan" ve Tata'nın "İndica" modellerinin bazı versiyonları bulunuyor.
Bu otomobiller arasında ise Dacia'nın "Logan Sedan 1.4" modeli ise 16 bin 850 liralık fiyatıyla en ucuz otomobil olarak öne çıkıyor.
Düşük yakıt tüketimi ve makul vergi oranları nedeniyle tercih edilen küçük otomobillerde dahi, konfor ve güvenlik donanımlarından vazgeçemeyen kullanıcılar, 30 bin lirayı aşan fiyatlar ödemek zorunda.
Fiyatlar
Yerli ve yabancı otomobil firmalarının, en düşük fiyatlı bazı modellerinin kampanyalı anahtar teslim fiyatları ise şöyle:
Marka................................................................... Fiyat(TL)
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Citroen C1 SX 1,0i 5K 23.900
Citroen C2X PACK 1,4i 27.310
Dacia Logan Sedan 1,4 16.850
Dacia Logan Sedan 1,4 Ambiance 18.150
Fiat Panda 1,1 Active DAB AC 23.600
Fiat Palio Sole 1,4 Fire Active 18.400
Fiat Albea Sole 1,4 Fire Active 18.900
Ford Ka Titanium 3K 1,2i 24.640
Ford Yeni Fiesta Trend 5K 1,2 5i 27.370
Hyundai i10 1,1 TEAM BT 19.800
Hyundai Getz 1,4 DOCH Start 19.800
Hyundai Accent ARA 1,4 ECO 19.800
Kia Picanto 1,1 Hiper 26.339
Kia Rio 1,4 EX GLS Sedan Comfort 27.289
Nissan Micra 1,2 3DRS MOOD 65 PS MT 23.990
Nissan Micra 1,5 5DRS MOOD dci MT 27.804
Opel Yeni Corsa 5 Kapı 1,2 Twinport Essentia 27.085
Opel Yeni Corsa 5 Kapı 1,4 Twinport Enjoy 28.022
Renault Yeni Symbol Authentique 1,2 16V 24.250
Renault Yeni Symbol Authentique 1,4 24.100
Renault Clio HB Authentique 1,2 16V 75 bg 27.100
Skoda Fabia Sedan Classic 1,4 80 HP 24.845
Skoda Fabia HB Classic 1,2 70 HP 25.200
Suzuki Swift 1,3 MT 26.900
Suzuki Swift 1,3 MT 4x4 28.800
Tata İndica 1,4 NA Basic 19.656
Tata İndigo 1,4 TDİ Trend 20.048
Toyota Yaris 1,0 Terra 28.350
Toyota Yaris 1,3 Terra 28.800
Volkswagen Polo 1,4 80 hp Trendline 4 Kapı 24.900
Volkswagen Polo 1,4 80 hp Trendline 4 Kapı ABS 26.400