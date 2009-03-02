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Yaşam

Otomobil bütçeyi zorluyor

Küresel krizde otomobil satışları dursa da "en düşük motor gücü ve donanıma" sahip modellerinin fiyatları bile alım gücünü zorluyor.

02 Mart 2009 02:00

Küresel kriz yüzünden otomobil satışları dibe vursa da "en düşük motor gücü ve donanıma" sahip modellerinin fiyatları bile alım gücünü zorluyor.

AA muhabirinin, Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomobil firmalarının "en düşük motor gücü ve donanıma sahip" modellerini dikkate alarak yaptığı belirlemelere göre, daha çok "küçük sınıf"ta yer alan bu otomobillerin fiyatları, 20-29 bin lira arasında değişiyor.

Fiyatları 20 bin liranın altında, sadece Fiat'ın "Palio" ve "Albea", Hyundai'nin "i10", "Getz" ve "Accent", Dacia'nın "Logan" ve Tata'nın "İndica" modellerinin bazı versiyonları bulunuyor.

Bu otomobiller arasında ise Dacia'nın "Logan Sedan 1.4" modeli ise 16 bin 850 liralık fiyatıyla en ucuz otomobil olarak öne çıkıyor.

Düşük yakıt tüketimi ve makul vergi oranları nedeniyle tercih edilen küçük otomobillerde dahi, konfor ve güvenlik donanımlarından vazgeçemeyen kullanıcılar, 30 bin lirayı aşan fiyatlar ödemek zorunda.

Fiyatlar

Yerli ve yabancı otomobil firmalarının, en düşük fiyatlı bazı modellerinin kampanyalı anahtar teslim fiyatları ise şöyle: 

 Marka................................................................... Fiyat(TL)
 -----------------------------------------------             -----------
         Citroen C1 SX 1,0i 5K                               23.900
         Citroen C2X PACK 1,4i                             27.310
         Dacia Logan Sedan 1,4                           16.850
         Dacia Logan Sedan 1,4 Ambiance         18.150
         Fiat Panda 1,1 Active DAB AC                   23.600
         Fiat Palio Sole 1,4 Fire Active                    18.400
         Fiat Albea Sole 1,4 Fire Active                   18.900
         Ford Ka Titanium 3K 1,2i                            24.640
         Ford Yeni Fiesta Trend 5K 1,2 5i               27.370
         Hyundai i10 1,1 TEAM BT                           19.800
         Hyundai Getz 1,4 DOCH Start                    19.800
         Hyundai Accent ARA 1,4 ECO                    19.800
         Kia Picanto 1,1 Hiper                                    26.339
         Kia Rio 1,4 EX GLS Sedan Comfort           27.289
         Nissan Micra 1,2 3DRS MOOD 65 PS MT 23.990
         Nissan Micra 1,5 5DRS MOOD dci MT       27.804
        Opel Yeni Corsa 5 Kapı 1,2 Twinport Essentia        27.085
         Opel Yeni Corsa 5 Kapı 1,4 Twinport Enjoy           28.022
         Renault Yeni Symbol Authentique 1,2 16V             24.250
         Renault Yeni Symbol Authentique 1,4                      24.100
         Renault Clio HB Authentique 1,2 16V 75 bg           27.100
         Skoda Fabia Sedan Classic 1,4 80 HP                  24.845
         Skoda Fabia HB Classic 1,2 70 HP                         25.200
         Suzuki Swift 1,3 MT                                 26.900
         Suzuki Swift 1,3 MT 4x4                             28.800
         Tata İndica 1,4 NA Basic                            19.656
         Tata İndigo 1,4 TDİ Trend                           20.048
         Toyota Yaris 1,0 Terra                              28.350
         Toyota Yaris 1,3 Terra                              28.800
         Volkswagen Polo 1,4 80 hp Trendline 4 Kapı          24.900
         Volkswagen Polo 1,4 80 hp Trendline 4 Kapı ABS      26.400



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