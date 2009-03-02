Otomobil bütçeyi zorluyor

AA muhabirinin, Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomobil firmalarının "en düşük motor gücü ve donanıma sahip" modellerini dikkate alarak yaptığı belirlemelere göre, daha çok "küçük sınıf"ta yer alan bu otomobillerin fiyatları, 20-29 bin lira arasında değişiyor.Fiyatları 20 bin liranın altında, sadece Fiat'ın "Palio" ve "Albea", Hyundai'nin "i10", "Getz" ve "Accent", Dacia'nın "Logan" ve Tata'nın "İndica" modellerinin bazı versiyonları bulunuyor.Bu otomobiller arasında ise Dacia'nın "Logan Sedan 1.4" modeli ise 16 bin 850 liralık fiyatıyla en ucuz otomobil olarak öne çıkıyor.Düşük yakıt tüketimi ve makul vergi oranları nedeniyle tercih edilen küçük otomobillerde dahi, konfor ve güvenlik donanımlarından vazgeçemeyen kullanıcılar, 30 bin lirayı aşan fiyatlar ödemek zorunda.FiyatlarYerli ve yabancı otomobil firmalarının, en düşük fiyatlı bazı modellerinin kampanyalı anahtar teslim fiyatları ise şöyle:

Marka................................................................... Fiyat(TL)

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Citroen C1 SX 1,0i 5K 23.900

Citroen C2X PACK 1,4i 27.310

Dacia Logan Sedan 1,4 16.850

Dacia Logan Sedan 1,4 Ambiance 18.150

Fiat Panda 1,1 Active DAB AC 23.600

Fiat Palio Sole 1,4 Fire Active 18.400

Fiat Albea Sole 1,4 Fire Active 18.900

Ford Ka Titanium 3K 1,2i 24.640

Ford Yeni Fiesta Trend 5K 1,2 5i 27.370

Hyundai i10 1,1 TEAM BT 19.800

Hyundai Getz 1,4 DOCH Start 19.800

Hyundai Accent ARA 1,4 ECO 19.800

Kia Picanto 1,1 Hiper 26.339

Kia Rio 1,4 EX GLS Sedan Comfort 27.289

Nissan Micra 1,2 3DRS MOOD 65 PS MT 23.990

Nissan Micra 1,5 5DRS MOOD dci MT 27.804

Opel Yeni Corsa 5 Kapı 1,2 Twinport Essentia 27.085

Opel Yeni Corsa 5 Kapı 1,4 Twinport Enjoy 28.022

Renault Yeni Symbol Authentique 1,2 16V 24.250

Renault Yeni Symbol Authentique 1,4 24.100

Renault Clio HB Authentique 1,2 16V 75 bg 27.100

Skoda Fabia Sedan Classic 1,4 80 HP 24.845

Skoda Fabia HB Classic 1,2 70 HP 25.200

Suzuki Swift 1,3 MT 26.900

Suzuki Swift 1,3 MT 4x4 28.800

Tata İndica 1,4 NA Basic 19.656

Tata İndigo 1,4 TDİ Trend 20.048

Toyota Yaris 1,0 Terra 28.350

Toyota Yaris 1,3 Terra 28.800

Volkswagen Polo 1,4 80 hp Trendline 4 Kapı 24.900

Volkswagen Polo 1,4 80 hp Trendline 4 Kapı ABS 26.400