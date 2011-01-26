-OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Ankara'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FDL 19 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nu Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan varyantta bariyere çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan Ahmet Kaya (19) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Mehmet Kaya adına ruhsatlı olduğu öğrenilen otomobilin dağılan parçaları, itfaiye ekiplerince temizlendikten sonra yol trafiğe yeniden açıldı.