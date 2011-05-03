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Yaşam

Otomobil baraja uçtu: 2 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir araç baraja uçtu, araçta bulunan iki kardeş öldü.

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - Tavas Yenidere Barajı'nın kenarındaki eski yolda ilerleyen 20 YC 110 plakalı araç, Çalıköy mevkisinde trafiğe kapatılan yoldaki uyarı işaretlerini fark etmeyerek baraja uçtu. 

Araçta bulunan Hasan Hüseyin Önüt (28) ve kardeşi Himmet Önüt (15) hayatını kaybetti. 

Vatandaşların jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı sualtı ekipleri, barajda boğulan iki kardeşin cesedini çıkardı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tavas Kaymakamı Muhittin Gürel ve İlçe Jandarma Komutanı Fikret Kırık, olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İki kardeşin, babalarından aldıkları otomobille Yenidere Barajı'na gezmeye geldikleri öğrenilirken, aynı mevkide 2 yıl içerisinde 3 kazanın olduğu kaydedildi.



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