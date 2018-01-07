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Otomobil, ata çarptı, binici yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, ata çarptı

07 Ocak 2018 16:12

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, ata çarptı. Kazada, at öldü, üzerindeki binici 19 yaşındaki İshak Emre Öcal yaralandı. 
Kaza, merkeze bağlı Kaşoba Köyü\'nde meydana geldi. Ehliyetsiz F.G., 34 RJ 8473 plakalı otomobille köyde gezdiği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen İshak Erme Öcal bindiği ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at öldü, binici Öcal da yaralandı. Yaralı Öcal, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. F.G. de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

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