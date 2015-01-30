Otomobil asfalt çalışması yapan işçilere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da D-100 Karayolu Bahçelievler yan yolda asfalt çalışması yapan görevlilere arkadan gelen otomobil çarptı. Feci kazada asfalt kamyonu ile otomobil arasında sıkışan 2 işçi öldü; 2 işçi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, yan yolda seyir halinde olan otomobil, uyarı için konulan dubaları aşıp asfalt kamyonuyla bölgede asfalt çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Araç, daha sonra çalışma yapan 4 işçiyi önünde sürükleyerek asfalt kamyonuna çarpıp durdu. Kaza sırasında asfaltı kesmek için çalışma yapan işçilerden Yasin Özer ve Nurettin Aykalkan otomobil ile asfalt kamyonu arasında sıkıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu

İtfaiye ve sağlık ekipleri, vücutlarının belden aşağısı otomobil ile kamyon arasına sıkışan 2 işçiyi kurtarabilmek için seferber oldu. Yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Özer ve Aykalkan sıkıştıkları yerden çıkartılarak ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. 36 yaşındaki Yasin Özer ve 63 yaşındaki Nurettin Aykalkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Koçer Demir ve ismi öğrenilemeyen bir işçinin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Sürücü kayıplara karıştı

2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği kazaya karışan 06 AF 8848 plakalı otomobilin sürücüsü ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücünün yakalanması için çalışmalara başladı.