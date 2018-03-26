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Yaşam

Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 ölü

Polis, kazaya yol açan beyaz Mercedes otomobili arıyor

26 Mart 2018 11:27

Kayseri'de bir başka aracın sıkıştırması sonucu şerit ihlali yapan otomobil karşı yönden gelen ambulansla çarpıştı. Otomobildeki Üzüm ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi. 

Kayseri’de gece meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E4730 plakalı otomobil bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm’ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve Malatya’ya cenaze götüren ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada; sürücü baba Mehmet Üzüm (36), anne Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm (12) yaşamını yitirdi. ölümüne yol açan kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Çevre Yolu’nda Germir Mahallesi Nalçik Bulvarında meydana geldi.

Kazada ambulans şoförü ve yanında bulunan 1 kişi de yaralandı. Polis görgü tanıkları ve ambulansta bulunanların ifadesine göre 6 kişinin ölümüne yol açan otomobilin sürücüsünü arıyor.

Polis görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazaya yol açan ve rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz Mercedes otomobilin peşine düştü.

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