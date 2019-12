Otomobil almanın tam zamanı

Renault Satış ve Şebeke Müdürü Merih Tüzün, yaşanan global krizinde de etkisiyle talihsiz bir dönemin yaşanmasının yanı sıra otomobil almak için çok cazip bir dönemin içinde bulunulduğunu belirtti.



Renault Satış ve Şebeke Müdürü Merih Tüzün, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nca bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ''Mersin Otomobil ve Ticari Araçlar Fuarı''nın (MOF'08) açılışının ardından stantlarında düzenlediği basın toplantısında, global krizin otomotiv sektörünü az da olsa etkilediğini söyledi.



''Küresel krizin de etkisiyle talihsiz bir dönem yaşamakla birlikte otomobil almak için çok cazip bir dönemin içindeyiz'' diyen Tüzün, şöyle devam etti:



''Çünkü otomotiv markaları her yılın son 3 ayında en el verişli şartları sunar. Global bir krizinden bahsediyoruz. Bu tabii ki, Türkiye'yi de etkiledi. Aslında bizim açımızdan şu an iyi bir durum söz konusu. Çünkü müşteri henüz showroom'lardan uzaklaşmadı. Dolayısıyla halen Türkiye krizi kıyısından köşesinden yaşar nitelikte. Tüm otomobilciler çok ciddi kampanyalarla yılı en iyi şekilde bitirmeye çalışıyor.''



Hükümetin paket açıklaması iddialarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Tüzün, ''Bizim için en güzel haber vergilerde yapılacak indirim olabilir. Ama ona da geçtiğimiz günlerde yalanlama geldi. Herkesin bildiği gibi ÖTV ile ilgili bir söylenti çıkmıştı. Ama Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, geçtiğimiz günlerde (mümkün değil) diyerek hepimize duyurdu. O yüzden şimdi bizler, bir şey beklemeden en azından olanla yolumuza devam etmeye çalışacağız. Ama asıl olan vergi yüklerinin Avrupa'daki düzeylere getirilmesidir'' diye konuştu.



İŞÇİ ÇIKARMALARI



Tüzün, bazı sektörlerde yaşanan işçi çıkarmalarıyla ilgili de, şu yanıtı verdi:

''Umarım ki böyle bir olay söz konusu olmadan stoklarımızı eriterek doğru pozisyon alabiliriz. Ama böyle bir risk olduğu açıkçası ortada. Sadece bizim sektörümüz değil, tüm sektörler krizden etkileniyorlar. Umuyorum bir an önce toparlanıp bunları yaşamadan sıkıntıyı atlatabiliriz. Ama böyle bir risk olduğu çok açık ortada.''



Yeni modeller



MOF'08'e çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tüzün, bu kapsamda fuarın gözde otomobillerinin Koleos ve Laguna Coupe olacağını ileri sürdü.



Otomobil severlerin stantlarında yenilenen şık hatları ve yakıt ekonomisinde bir çığır açan Türkiye'nin en çok satan otomobili olma niteliğini elinde bulunduran Yeni Symbol'ü yakından tanıma fırsatı yakalayacağını ifade eden Tüzün, ticari ve binek otomobillerdeki yenilikleriyle Türk halkının gözde markası olmaya devam edeceklerini kaydetti.