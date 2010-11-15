-OTOMOBİL ALMADAN ÖNCE ''CHECK-UP'' YAPTIRIN ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Araçların motor performansı, mekanik aksamı ve kaporta durumunun mercek altına alındığı bilgisayarlı araç test merkezleri, kimi ikinci el otomobil satıcılarının ''korkulu rüyası'' oluyor. Ankara'da iki ayrı şubesiyle faaliyet gösteren araç test merkezi New Computest'in yöneticisi Erkan Aldemir, yaptığı açıklamada, araçların motor, süspansiyon, fren, kaporta, boya ve elektronik gösterge hatalarını, bilgisayar sistemine bağlı test sistemiyle ortaya çıkardıklarını söyledi. Yapılan testler sonucunda aracın 6 sayfalık ekspertiz raporunu çıkarıldığını anlatan Aldemir, özellikle ikinci el araç alanların kendilerine başvurduğunu, satıcıların ise bu durumdan hoşlanmayarak araçlarını teste sokmak istemediklerini kaydetti. Satıcıların çoğunlukla hasarları gizlediğini tespit ettiklerini dile getiren Aldemir, şöyle konuştu: ''Testlere başladığımız günden bu yana satıcıların korkulu rüyası olduk. İnsanlar alacakları araçları bize kontrol etmek isterken, satıcıların tedirgin olduğunu görüyoruz. Buraya gelirken araçlarının eski yöntemlere göre kontrol edileceğini düşünüyorlar ve bu nedenle çok rahat oluyorlar ama test makinelerimizi gördüklerinde endişeleniyorlar. Çünkü burada en ufak hatayı bile tespit edebiliyoruz. Satıcıların yüzde 80'i araçlarının hasarlarını anlatırken yalan söylüyor. Sıfır araçlarda bile hasar tespit ediyoruz.'' Sıfır araçlardaki hataların tespitinde ise müşterilerinin büyük şok yaşadıklarını anlatan Aldemir, ''Sonuca itiraz ediyor ve verdiğimiz raporun hatalı olduğunu savunuyorlar. Ancak yaptıkları araştırma sonucu bir çoğu, araçlarının nakliye sırasında veya taşıyıcı araçlardan indirilirken kazaya karıştığı gerçeğiyle yüzleşiyor'' dedi. Test cihazlarını Almanya'dan getirdiklerini ve bu sistemin Ankara'da sadece kendilerinde, Türkiye'de ise İzmir, Bursa ve Eskişehir'de bulunduğunu belirten Aldemir, diğer benzer sistemlerin ''doğru sonuç'' vermediğini iddia etti. Cihazlarının sıfır hatayla test yaptığını, hatta kaporta-boya testlerine 6 ay garanti verdiklerini öne süren Aldemir, ''Araçlarını bizde test ettiren müşterilerimiz, kendilerine verdiğimiz ekspertiz raporunu saklayarak, hatalı bir test yapmışsak bunun hesabını bizden sorabilirler'' dedi. -''ARABALARIMIZA İYİ DE, SANA PARA VERELİM''- Otomobil veya ticari araç alacakların artık sanayi sitelerindeki ustaların çoğu zaman yanlış tespitlerde bulunduğunu ileri süren Erkan Aldemir, küçük alanlarda yapılan boyaların gözle kontrol edilerek tespit edilemeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti: ''Son teknoloji ürünü cihazlarla araçlar üzerindeki en küçük oynamaları dahi tespit edebiliyoruz. Satıcıların yalan söylemeleri artık çok zor. Ustalar da zaman zaman belki göremeyebilirler, belki çıkarları doğrultusunda onlar da yalan söyleyebilir ancak bizim hatalı sonuç vermemiz gibi bir şey asla söz konusu değil. Çünkü biz müşterilerimize bir rapor veriyoruz. Yani yaptığımız testi belgeliyoruz. Müşterimiz bunun yanlış olduğunu tespit ederse bunun sonucuna katlanırız. Günde ortalama 10 aracın testini yaptıklarını ve her bir araç için de 50 lira ücret aldıklarını ifade eden Aldemir, ''Satıcılar bizi hiç sevmiyor, işlerini bozduğumuzu söylüyorlar. Buraya gelip 'arabalarımıza iyi de, sana para verelim' diye teklif eden galericiler bile var ama biz bu insanlara tenezzül etmiyoruz. Bu güne kadar bizim en büyük sermayemiz müşteri memnuniyeti oldu. Beğendiği aracı bize test ettirerek satın alan müşterilerimizin neredeyse tüm dost ve akrabaları da bizim kapımızı çalıyor'' diye konuştu.