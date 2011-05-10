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OTOMOBİL AĞAÇTA ASILI KALDI  KONYA (A.A)

10 Mayıs 2011 13:20

-OTOMOBİL AĞAÇTA ASILI KALDI  KONYA (A.A) - 10.05.2011 - Konya'da misafirlikten dönen yeni evli çiftin bulunduğu otomobil, çarptığı ağaçta asılı kaldı. Araçtaki iki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Remzi Dadak (25) idaresindeki 42 LZ 324 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ağaçta asılı kaldı.  Araç içinde sıkışan Cennet Dadak (24), çevredekilerin de yardımıyla çıkartılarak ambulansla Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Remzi Dadak ise vinç yardımıyla indirilen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, eşinin kaldırıldığı hastaneye götürüldü.  Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. 

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