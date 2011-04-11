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OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI SAKARYA (A.A)

11 Nisan 2011 13:02

-OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI SAKARYA (A.A) - 11.04.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabahaddin Zaim Bulvarı'nda Korucuk Mahallesi yönüne giden Fatih Atik'in (23) kullandığı 54 ZN 384 plakalı otomobil, Karaman kavşağı yakınlarında yanında seyreden Tugay Aktaş yönetimindeki 54 PD 409 plakalı otomobille temas ettikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı.  Otomobilde sıkışan sürücü Atik ile yanında bulunan Seniha Uğurcan (22) ve Cihan Can (22) çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Fatih Atik ve Seniha Uğurcan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan Can'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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