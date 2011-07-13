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Ekonomi

OTOKAR'DAN 54,1 MİLYON DOLARLIK YENİ İHRACAT İSTANBUL (A.A)

13 Temmuz 2011 14:48

-OTOKAR'DAN 54,1 MİLYON DOLARLIK YENİ İHRACAT İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş, yaklaşık 54,1 milyon dolarlık yeni ihracat bağlantısının kesinleştiğini duyurdu. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, ''Şirketimiz, muhtelif tiplerde 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimi ile özel ekipmanlarını kapsayan yaklaşık 54,1 Milyon dolar bedelli yeni bir ihracat bağlantısı kesinleştirmiştir'' ifadesine yer verildi.  Açıklamada, söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2011 yılının son çeyreğinde başlamasının ve 2012 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

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