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Ekonomi

Otokar üretime ara verdi

Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş'nin, üretime ara verdiği bu kapsamda çalışanlardan 450 kişinin izinli olacağı bildirildi.

13 Nisan 2009 03:00

Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş'nin, üretime ara verdiği bildirildi.

Otokar'dan İMKB'ye gönderilen yazıda, otomotiv pazarındaki daralmaya bağlı olarak şirkette 13-18 Nisan ve 27 Nisan - 2 Mayıs 2009 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara verilmesi ve üretim alanı çalışanlarının izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.

Yazıda, bu kapsamda çalışanlardan 450 kişinin izinli olacağı, izinli sayılan kişilerin ücretlerinde herhangi bir kesinti olmayacağı, bu süre zarfında üretim alanı dışındaki diğer birimlerin faaliyetine devam edeceği kaydedildi

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