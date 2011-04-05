Otokar, 9,3 milyon dolarlık zırhlı araç ihraç edecek

T24 - Türkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma sanayi şirketi Otokar, birçok farklı askeri göreve uyarlanabilir bir 4x4 zırhlı araç olan ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) için 9,3 milyon dolarlık yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı.



Otokar, yaptığı savunma sanayi ihracatları ile uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin lider kara araçları üreticisi Otokar, yedek parçalar ve eğitim de dahil olmak üzere toplam 9,3 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat sözleşmesi daha imzaladı. Askeri ve güvenlik amaçlı çeşitli görevlere uygun 4x4 arazi tipli zırhlı araç olan ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) ihracatı sözleşmesine imza atan Otokar, araçları 2011 yılı içerisinde teslim edecek.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Otokar savunma sanayi araçlarının yurtdışında farklı görevlerde gösterdikleri başarılarının yeni siparişlere referans olduğunu belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Türkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma sanayi şirketi olan Otokar’ın Türkiye’de olduğu kadar uluslararası arenada da gösterdiği başarılar, bir dünya markası olduğumuzun en büyük kanıtı... Tasarımı ve üretimi tamamen Otokar’a ait olan ZPT araçlarımızın aldığı bu siparişin, hali hazırda dünyada başarıyla temsil ettiğimiz Türk savunma sanayinin konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi. Otokar’ın sahip olduğu Ar-Ge gücü, bilgi birikimi ve deneyimi ile kara sistemlerinde lider bir konumda olduğunu vurgulayan Görgüç, “Otokar zırhlılarının özellikle yurtdışı görevlerinde gösterdiği performansların ihracatımıza oldukça olumlu etkileri oluyor.” diye konuştu.



