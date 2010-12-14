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Ekonomi

OTOKAR 30 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ ALDI İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2010 14:06

-OTOKAR 30 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ ALDI İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 30 milyon dolarlık yeni sipariş aldığını bildirdi. Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin, 4x4 Cobra tipi taktik tekerlekli zırhlı araç, 4x4 zırhlı personel taşıyıcı ve taktik tekerlekli araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimini kapsayan yaklaşık 30 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat bağlantısı kesinleştirdiği kaydedildi. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların, önümüzdeki altı aylık dönem içinde partiler halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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