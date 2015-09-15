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Ekonomi

Otogaz ve tüpe zam

Artış otogaz pompa fiyatlarına litrede 2, tüpgaza ise kilogramda 4 kuruş olarak yansıyacak

15 Eylül 2015 11:10

Dolar kurunda artışın devam etmesi nedeniyle bugünden geçerli olmak üzere tüpgaz ve otogaza zam geldi.

Yeni zamla birlikte tüpgaz fiyatları yüzde 1,41, Otogaz yüzde 1,20 oranında artış gösterdi. Artış otogaz pompa fiyatlarına litrede 2, tüpgaza ise kilogramda 4 kuruş olarak yansıyacak.

Zaman'da yer alan habere göre, öte yandan dolar kurundaki artış nedeniyle zamların benzin ve motorinle devam edeceği belirtiliyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatı 48 dolar seviyelerine gerilemesine rağmen kurdaki artış nedeniyle Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli yükseliyor.

 

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