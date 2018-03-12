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OTOGARDA SU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 1 YARALI - 2

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında su dolu pet şişe ve damacana taşıyan kamyonet virajı alamayarak bir otoparkın duvarına çarptı

12 Mart 2018 19:52

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında su dolu pet şişe ve damacana taşıyan kamyonet virajı alamayarak bir otoparkın duvarına çarptı. Kazada şoför yaralanırken, park halindeki 3 araç hasar gördü. 
Kaza, Esenler TEM -Otogar bağlantı yolu Esenler Sapağı Ankara İstikameti\'nde saat 15.30\'da meydana geldi. 28 NN 946 plakalı su dolu pet şişe ve damacana yüklü kamyonet sapağa girdiği sırada kontrolden çıkarak otoparkın duvarına çarptı. Duvarın yanında yan yatan kamyonetteki damacanalar yere döküldü. Otoparkta bulunan 3 araç da kazanın etkisiyle hasar gördü. İsmi öğrenilemeyen şoför çevrede bulunanlar tarafından aracın içinden çıkartılırken olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otoparkta aracını park ettikten kapıdan çıktığı anda kazanın olduğunu belirten Hasbi Şentürk, \"Saniyelerle kurtardım. Yaralıya bakamadım. Kendi heyecanımdan bakamadım\" dedi. Yaralı şoförün ayağının kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.  Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yan yatmış kamyonet
-Vatandaşların görüntüsü
-Hasar görmüş araçlar
-Görgü tanıkları ile röp
-İtfaiye ekipleri
-Otopark
-Genel ve detayla
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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