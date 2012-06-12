Otogarda patlayıcıyla yakalanan zanlının 31 yıl hapsi istendi

Silivri Otogarı'nda bombalarla yakalanan ve Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi başta olmak üzere bazı kamu kurumlarına yönelik saldırı planladığı belirtilen DHKP-C üyesi zanlının, 31 yıl hapsi istendi. Şüphelinin, örgüt adına cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden, sağlık gerekçesiyle 2001 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Silivri Otogarı'nda bombalarla birlikte yakalanan DHKP-C militanı Fikret Kara ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Özel yetkili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tek şüpheli olarak yer alan Kara'nın DHKP-C örgütünün Yunanistan sorumlusu olduğu belirtildi.

Kara'nın, Yunanistan'dan kaçak olarak eylem yapmak üzere Türkiye'ye girdiği ifade edilen iddianamede, Edirne'de takip altına alınıp Silivri Otogarı'nda üzerinde bomba yapımında kullanılan kuvvetli miktarda patlayıcı, iki silah, şifreli örgütsel belgeler ve bir miktar para ile yakalandığı anlatıldı.

Üzerinden çok sayıda sahte kimlik çıkan şüphelinin yakalanmaması durumunda, DHKP-C örgütü adına başta Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne yönelik olmak üzere, sansasyonel saldırılar gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. İddianamede, sanık Kara'nın ayakkabısına gizlenmiş şifreli eylem notları bulunduğu da kaydedildi.

Kara'nın yasa dışı sol örgüt adına 1998 yılında silahla adam öldürmek suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden sağlık nedenleriyle 2001 yılında tahliye edildiğinin anlatıldığı iddianamede, tahliye sonrası silahlı ve bombalı eğitim almak üzere illegal yollardan yurt dışına çıkış yaptığı ve aldığı eğitim sonrasında illegal yollardan Türkiye'ye döndüğü ifade edildi.

İddianamede, Fikret Kara'nın 'terör örgütü üyeliği', 'terör maksatlı olarak patlayıcı nitelikte maddeler bulundurmak', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 13,5 yıldan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Haziran ayında Edirne'den Silivri'ye gelen bir otobüste bavul içinde bomba ve silah ele geçirmişti. Polis, otobüsteki Fikret Kara adlı kişiyi de gözaltına almıştı. DHKP-C üyesi olduğu belirtilen Kara'ya ait olduğu tespit edilen siyah poşet ve valizde yapılan aramalarda 2 el bombası, 1 tabanca, 1 otomatik silah ile patlayıcı malzeme çıkmıştı.