Otogarda kan davası cinayeti

Erzurum Otogarı'nda bir kişi, kendisini takip eden ve "kan davalı" olduğu iddia edilen 3 kişiden biri tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Erzurum Yakutiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki şehirlerarası Erzurum Otogar'ına gelen Melih Kurt, otobüslerin park edildiği peron yakınında beklerken yanına yaklaşan 3 kişiden biri tarafından tabancayla vuruldu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine otogara, aralarında Özel Harekat timlerinin de yer aldığı çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Bu sırada zanlılardan Enis A. ve bir başka zanlı otogarın tel örgülerinden atlayarak araziye kaçtı, diğer zanlı ise yolcu otobüse bindi.

Otogara gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede kafası ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kurt'un cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu süreçte Özel Harekat timleri de kaçan 3 zanlıyı yakalamak amacıyla otogar ve çevresindeki arazide operasyon başlattı.

Operasyonda, kaçarken ayakkabısı otogarın tel örgülerine takılan zanlılardan Enis A. ile bir başka zanlı kısa sürede otogar yakınındaki arazide yakalandı.

Bu kişilerden Enis A'nın polise verdiği ilk ifadede Kurt'u aralarındaki kan davası sebebiyle vurduklarını belirterek, "Ben 1 yaşında iken babamı öldürdü, o yüzden Kurt'u vurduk." dediği öğrenildi.

Üzerinde bir tabanca da ele geçirilen Enis A. ile yakalanan diğer zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Cinayet sonrası otobüsle başka bir kente gitmek üzere otogardan ayrılan üçüncü zanlının ise yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Yetkililer, kan davasından kaynaklanan saldırıda zanlılardan hangisinin silah kullandığının yapılacak inceleme sonucu belirleneceğini, soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.