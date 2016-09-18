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Otogara giremeyen otobüsler yolcularını yol kenarında indirdi

Vatandaşlar, her bayram dönüşü otogara girmekte sıkıntı yaşadıklarını, yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi

18 Eylül 2016 15:36

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşü, Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda büyük yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Otobüsler, otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüsten inen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih ederken, bazıları ise tehlikeli olmasına rağmen bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.

Vatandaşlar, her bayram dönüşü otogara girmekte sıkıntı yaşadıklarını, yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi. Otobüsler yolcularını yol kenarlarında indirdi.

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