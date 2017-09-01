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Otobüsten inen yolcunun valizinde 732 ekstasy hap

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polisin takibi sonucu 732 ekstasy hapla yakalanan 27 yaşındaki Savaş S

01 Eylül 2017 19:32

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin takibi sonucu 732 ekstasy hapla yakalanan 27 yaşındaki Savaş S. gözaltına alındı. 
Olay bugün Çarşamba İlçesi\'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında Savaş S.\'nin İstanbul\'dan uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Çarşamba Otogarında bekleyen sivil ekipler İstanbul otobüsünden inen şüpheliyi durdurup valizinde arama yaptı. Valizde 732 ekstasy hap ele geçiriliince Savaş S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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