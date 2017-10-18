Otobüsteki yolcunun valizinden kaçak sigara çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Sarız İlçesi\'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrollerinde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında bir valizde yapılan aramada M.S.K.\'ye ait 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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