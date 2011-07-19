-OTOBÜSTE YOLCULARI DARP ETTİ ANTALYA (A.A) - 19.07.2011 - Belediye otobüsünde alkol aldığı, kendisini uyaran şoförü ve kavgayı ayırmaya çalışan kadın yolcuları dövdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, Konyaaltı'ndan yabancı uyruklu eşiyle birlikte belediye otobüsüne binen E.C, otobüste alkol almaya başladı. Koltukta yanında oturduğu kadın tarafından uyarılan E.C, kadına vurmaya başladı. Otobüs şoförü Ali Rıza Gök, bir yandan otobüsü kullanırken, alkol almaması ve yolcuları rahatsız etmemesi konusunda E.C'yi uyardı. Bu kez de şoförle tartışmaya başlayan E.C, seyir halindeyken şoföre saldırdı. Otobüs Şoförü Ali Rıza Gök'ü darp eden E.C, kavgayı ayırmaya çalışan kadın yolcuları da dövdü. Zanlı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince Yüzüncüyıl Bulvarı Samanyolu Kavşağı'nda gözaltına alındı. Otobüs şoförü Ali Rıza Gök, AA muhabirine, şahsı uyarmaya fırsat bulamadan yüzüne yumruk yediğini söyledi. Dengesini kaybetmesi üzerine şahsın üzerine çıkarak kendisini darp ettiğini belirten Gök, şu iddialarda bulundu: ''Yolcuların ihbarı üzerine E.C'yi uyardım. Alkol alan kişi, (Ben her yerde içerim. Sen kim oluyorsun da benim içmeme tepki gösteriyorsun) diyerek bana vurmaya başladı. Kendimi toparlayamadım. Bu sırada yolculardan yardım istedim. Birkaç kadın bana sürekli yumruk atan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırgan onları da yumruklamaya başladı.'' Otobüsteki erkek yolcuların kavgaya sadece bakmakla yetindiklerini, yalnızca kadınların kendisine yardım ettiklerini belirten Gök, ''Erkek yolcular ifade vermeye bile gelmedi. Kadın yolcular gördüklerini polis ekiplerine anlattı'' dedi. Otobüsteki olaya tanık olan yolcu Yeter Alpay, ne olduğunu anlayamadan şahsın otobüsün ön tarafına giderek şoförü darp etmeye başladığını söyledi. Yolcuların kavgaya müdahale dahi edemediklerini belirten Alpay, ''Önüne gelen herkesi dövdü'' diye konuştu. Otobüs şoförünün yanı sıra, çeşitli yerlerine yumruk darbesi alan 7 kadın yolcu, zanlıdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan E.C. Bahçeli Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada kavga ettiği otobüs şoförüyle karşılaşan E.C. şoföre tehditler savurmaya devam edince, polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.