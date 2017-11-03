Otobüste vücuduna sarılı esrarla yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'nde durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcularda Ö.K., üst aramasında karın bölgesine sardığı 560 gram esrarla yakalandı.

Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır’dan Adana’ya giden plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü Siverek ilçe girişinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada karnı şişkin Ö.K., polisler, tarafından arandı. Yapılan aramada Ö.K.\'nin karın bölgesine koli bandı ile sarılı 560 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, gözaltına aldığı Ö.K.’yi sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

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