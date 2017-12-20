Otobüste uyuyan kadın yolcuya muavinden taciz iddiası

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - ANTALYA\'dan Edirne\'ye geldiği otobüsün muavini E.G.\'nin, uyurken saçlarına dokunup kendisini taciz ettiğini öne süren M.K. adlı kadın, polise başvurup, şikayetçi oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği\'ne giden M.K., Antalya\'dan Edirne\'ye geldiği otobüsün muvaninin kendisini taciz ettiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. M.K., otobüsün feribotla Çanakkale\'den Lapseki ilçesine geçerken, muavin E.G.\'nin uyurken saçlarına dokunduğu sırada uyandığını söyledi. M.K., tepki gösterince muavinin, boynunun tutulmaması için yastık vermeye çalıştığını bu nedenle saçlarına dokunduğu savunmasında bulunduğunu ifade etti. M.K., E.G.\'nin savunmasının inandırıcı gelmediğini söyledi.

Polis, cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.