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Yaşam

Otobüste tacize uğrayan genç kadın o anları kamerayla kaydetti

Kadıköy'den Ümraniye'ye gitmek üzere bindiği otobüste tacize uğrayan genç bir kadın, yaşlı tacizciyi telefonuyla kameraya kaydetti

17 Haziran 2017 16:47

Artan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kadıköy’den Ümraniye’deki evine gitmek üzere ’20Ü’ numaralı belediye otobüsüne binen 24 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Y.Y’yi taciz eden kimliği henüz belirlenemeyen şahıs bir yandan genç kadına dokunmaya çalıştı. 

"Şoku üzerimdem atabilmiş değilim"

Sözcü gazetesine konuşan Y.Y., “Yaşadığım korkunç olayın etkisini üzerimden atabilmiş değilim. Saatlerdir elim ayağım titriyor. ‘Dede’ diyebileceğim yaştaki bu şahıs yanıma oturdu. Elinde bir poşet vardı. Sürekli poşeti düzeltiyordu. Sonra elini bacağımın bulunduğu tarafta yana doğru bıraktı. Yaşlı olduğu için yorgundur diye düşündüm. Sonra üzerini düzeltti. Bir eliyle bacağıma dokundu diğer eliyle o eylemi yapmaya başladı. Şoku üzerinden atabilmiş değilim. Yaşlı bir adam olması dolayısıyla bir an ne yapacağımı bilemedim. Telefonumla o anı görüntüledim” dedi. Genç kadın otobüs hareket halindeyken yaşadığı tacize tepki gösterince şahsın apar topar otobüsten inip hızlı adımlarla uzaklaştığı öğrenildi.

Yayınlanan görüntüler şu şekilde:

Benzer taciz olayları bir kaç kez yaşandı

Daha önce Muğla’dan İstanbul’a giden otobüste mastürbasyon yapan ve yine üniversite öğrencisi bir genç kızı taciz eden 27 yaşındaki muavin Gökhan G., ‘Cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Y.Y.’yi taciz eden şahsın ise yakalanıp, ceza alıp almayacağı merak konusu…

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