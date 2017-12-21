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Otobüste taciz iddiası: Uyandığımda muavin saçlarıma dokunuyordu!

Polis, cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

21 Aralık 2017 10:21

Antalya’dan Edirne’ye geldiği otobüsün muavini E.G.’nin, uyurken saçlarına dokunup kendisini taciz ettiğini söyleyen M.K. adlı kadın, polise başvurup şikayetçi oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne giden M.K., Antalya’dan Edirne’ye geldiği otobüsün muvaninin kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. 

M.K., otobüsün feribotla Çanakkale’den Lapseki ilçesine geçerken, muavin E.G.’nin uyurken saçlarına dokunduğu sırada uyandığını söyledi. 

M.K. tepki gösterince muavinin, boynunun tutulmaması için yastık vermeye çalıştığını bu nedenle saçlarına dokunduğu savunmasında bulunduğunu ifade etti. M.K., E.G.’nin savunmasının inandırıcı gelmediğini söyledi.

Polis, cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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