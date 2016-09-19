Otobüste şortlu kadına tekme atan saldırgan tekrar gözaltına alındı!

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu (35) ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra yakalama kararı çıkarıldı. Saldırgan daha sonra tekrar gözaltına alındı.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Çakıroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile "Halkı kin ve düşmanlığa teşvit etmek" suçlamasıyla ile tekrar yakalama kararı çıkarıtıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu (35) ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Çakıroğlu'nun ifadesinde "Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" dediği öğrenilmişti.

Hemşire Ayşegül Terzi'nin şikâyeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben psikolojik tedavi görüyorum. Bir anda istem dışı tekme attım" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorularını, "Arkadaşlar herşey kontrol altında... Sıkıntı yok, gerekli izahatları yapacağım... Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" diyerek yanıtlayan Abdullah Çakıroğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu (35) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakıroğlu'nun ifadesinde "Vandalların saldırısına uğradım, 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam hukukuna göre oldu" dediği öğrenildi.

Terzi, saldırganın serbest bırakıldığını öğrendikten sonra sinir krizi geçirmişti.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Çakıroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile "Halkı kin ve düşmanlığa teşvit etmek" suçlamasıyla ile tekrar yakalama kararı çıkarıtıldı.