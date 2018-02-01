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Otobüste şeker kutularından kaçak sigara ve içki çıktı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55

01 Şubat 2018 19:02

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55.5 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında yaptığı uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, şeker kutuları ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 8 ayrı kişiye ait toplam 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55.5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Jandarma, 8 kişiye toplam 44 bin 521 lira idari para cezası keserken, otobüs şoförlerine ise 193\'er lira para cezası uyguladı.

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