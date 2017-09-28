Otobüste koltuk kirlenmesin diye oturmayan madenciler: Bu akşam statta yine oturmayacağız

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- ZONGULDAK’ta iş kıyafetleriyle bindikleri halk otobüsünün koltuklarının kirlenmemesi için oturmayarak ayakta yolculuk eden ve görüntülerinin medyada yer alması ardından Türkiye’nin gündemine oturan madenciler, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Atiker Konyaspor yöneticilerinin davetlisi olarak aileleriyle Konya\'ya geldi. Maden işçisi Turgay İnan, \"Bu akşam statta yine oturmayacağız ve inşallah kazanacağız\" dedi.

Atiker Konyaspor, bugün saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki ikinci maçını Portekiz takımı Vitoria Guimaraes ile oynayacak.

Atiker Konyaspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde Zonguldak\'ta bindikleri halk otobüsünde boş olan koltukları kirlemesin diye oturmayıp ayakta yolculuk yapmalarının görüntüleri medyada yer alan madencileri, bu akşam oynanacak maça onur konuğu olarak davet etti. 6 madenci, aileleriyle birlikte dün akşam Konya\'ya geldi. Madenci ve aileleri, dün akşam Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner ve Selim Ay\'ın bulunduğu yemekte bir araya geldi. Madenci ve aileleri bugün ise Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti. Akşam da tribünde loca bölümünde maçı izleyecek olan madencilerden Turgay İnan, bu akşamda tribünde oturmayıp takımı destekleyeceklerini söyledi. İnan, şöyle dedi:

\"Zonguldak’ın bu şekilde anılması bizi çok onurlandırdı. Çünkü Zonguldak her ekrana çıktığında ya bir maden faciası ile ya da başka bir kötü olayla anılıyordu. Bu şekilde anılması çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu akşam statta yine oturmayacağız ve inşallah kazanacağız.\"

\"BAŞKASI DA OLSA AYNISINI YAPARDI\"\'

Madenci olarak yaşadıkları olayın onur verici olduğunu dile getiren Koray Karabacak, bindikleri otobüste neden koltuklara oturmadıklarını da \'\'Kullandığımız bütün araç gereçler kamu hizmetinde olan şeyler. Biz de bunu doğal olarak koruyacağız ve kollayacağız. Başkası da olsa aynı şeyi yapardı. Günlük yaşamımızda olmuş normal şeyler bunlar. Ama bu şekilde gündeme gelmek bizim için onur verici bir durumdur\" sözleriyle anlattı.

\"KALBİMİZ KONYASPORLA\"

Akşam oynanacak maçta Konyaspor’u destekleyeceklerini belirten madenci Karabacak, \"Bugün Konyaspor ile beraberiz. Kalbimiz onlarla. Formalarımızı giyeceğiz ve onlarla beraber olacağız. İnşallah kazanırız. Hakkımızda her şey hayırlı olsun\" dedi.

MADENCİ EŞİ: \'BİZ DE GÖRÜNTÜLERDE GÖRDÜK

Eşleriyle gurur duyduklarını dile getiren Bahriye Karabacak da, \"Eşlerimiz medyada çok konuşuldu. Biz de gurur duyuyoruz. İlgilerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Görüntüleri biz de ilk gördüğümüzde çok gururlandık ve duygulandık. Eşlerimizi o kıyafetlerle orada görmek içimizi acıttı. Çünkü normalde biz o kıyafetlerle görmüyoruz. Sadece çok kirlendiği zaman getiriyorlar ve biz de yıkıyoruz. Üzerlerinde daha önce görmediğimiz için orada gördük çok heyecanlandık ve duygulandık. Üzüldük de. Orada kirlenmesin diye oturmamışlar. Ayakta durmuşlar\" diye konuştu.



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