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Yaşam

'Otobüste eğitime' destek çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi İnanlı, 'mobil anaokullarının' yaygınlaşması için yerel yönetimlere destek çağrısında bulundu.

02 Eylül 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Remzi İnanlı, mobil anaokullarını yaygınlaştırmak için belediyelere, otobüs tahsis etmeleri çağrısında bulundu.
İnanlı, yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirterek, bu eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısını 700 binden 810 bine, okullaşma oranını da yüzde 34,5'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu eğitim-öğretim yılında Türkiye'de bin 20 anaokulu ile ilköğretim okullarının bünyesindeki bin 400 ana sınıfının hizmet vereceğini kaydeden İnanlı, okul öncesi eğitimden tüm kesimlerin yararlanabilmesi için 2004 yılında "mobil anaokulu" uygulaması başlattıklarını belirtti. Şu anda 13 ilde toplam 22 mobil anaokulu bulunduğunu ifade eden İnanlı, mobil anaokullarının genellikle anaokulu olmayan bölgelerde ve şehirlerin varoş kesimlerinde belirli günlerde ve saatlerde çocuklara hizmet sunduğunu söyledi. "Anaokulu" şeklinde donatılmış otobüslerin önceden hazırlanmış program çerçevesinde belirlenen semtlere gittiklerini ve oradaki çocuklara öğretmenlerin eğitim verdiğini anlatan İnanlı, çocukların yanı sıra özellikle annelerin de eğitilmesine çalıştıklarını, ayrıca çocuklara sağlık taramaları da yapıldığını kaydetti.

"Otobüs" anaokulu uygulamasının vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyleyen İnanlı, bu uygulamayı yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. İnanlı, "Otobüs tahsis etmeleri için belediyelere çağrıda bulunuyorum. Çünkü otobüslerin en fazla olduğu kuruluşlar belediyeler. Eğer otobüs tahsis edilirse okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına katkıda bulunurlar. Tabii çağrımız sadece belediyelere değil, bize otobüs tahsis edebilecek herkese" diye konuştu.

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