-Otobüste bulunan 8 maymun hayvanat bahçesinde HATAY (A.A) - 02.11.2011 - Hatay'ın Belen ilçesinde şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde bulunan örümcek cinsi 8 maymun, Güzelyayla beldesindeki mini Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı. Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Tunay Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrollerinde dün Hatay'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünün bagajında, kutu içerisinde bulunan 8 maymunla ilgili yapılan araştırmanın sürdüğünü söyledi. Yeşil örümcek cinsi maymunlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin araştırma yaptığını, ancak sahibinin bulunamadığını ifade eden Acar, maymunların geçici olarak İl Özel İdaresine ait Güzelyayla beldesine bağlı Müftüler Köyü Mesire Alanı'nda köpek, sülün, şahin, tavşan ve tavuk gibi hayvanların yer aldığı küçük Hayvanat Bahçesine yerleştirildiğini kaydetti. Maymunların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Acar, şöyle devam etti: ''Ele geçirilen maymunlar yaklaşık 2-3 yaşlarında. Bu cins maymunlar genellikle Ekvator bölgesinde, sıcak ve sulak alanlarda yaşıyor. Ağaç yaprakları, ot ve meyvelerle beslenen bu cins maymunların yaşam alanları arasında Türkiye yok. Ortalama ömürleri 40 ile 45 yıl arasında olan bu maymunlar, zeki, çevik ve eğitilebiliyor, insanlara kısa sürede sıcak ilişkiler kurabiliyorlar. Sahibi bulunmayan bu maymunlarla ilgili yasal süreç başlatıldı. Yetkili mercilerin yapacağı araştırma sonucuna kadar bu maymunları mesire alanımızdaki hayvanat bahçesinde misafir edeceğiz. Onlara en iyi şekilde bakacağız. Son derece sevimli olan bu hayvanlar şimdi Hayvanat Bahçesi'nin en renkli ve ilgi gören misafirleri oldular.'' İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan İstanbul'a gitmekte olan 31 HL 150 plakalı yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagaj bölümünde kafes içinde 8 adet örümcek cinsi maymun bulmuştu. Yapılan araştırmada, gerekli belgeleri olmayan maymunların sahibinin otobüste bulunmadığı anlaşılmış, otobüste görevli Ş.Y. isimli muavin, maymunları emanet olarak para karşılığında otobüse aldığını ve İstanbul'da bir kişiye teslim edeceğini söylemişti.