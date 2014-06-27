Otobüste 'Allahuekber' diyerek 3 yolcuyu bıçakladı

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi yakınlarında Tem Otoyolunda seyir halindeki otobüste bir yolcu, “Allahuekber” diye bağırarak, 3 yolcuları bıçakla boğazlarından yaraladı.

DHA’nın haberine göre, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsünde seyahat eden 24 yaşındaki A.K., sabaha karşı “Allahuekber” diyerek elindeki bıçakla etrafına saldırıp, 3 yolcuyu boynundan ağır yaraladı.

Yolculardan 33 yaşındaki Abdulhay Beydar, 32 yaşındaki Süleyman Süleymani ve 40 yaşındaki Murat Kaya boğazlarına isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.

Saldırgan otobüsteki panikten yararlanarak kaçarken, yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi. Yaralılardan Süleyman Süleymani'nin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Saldırgan A.K., Jandarma ekipleri tarafından TEM yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yakalandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.