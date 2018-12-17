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Otobüste 45 gram metamfetamin ile yakalanan yolcu, gözaltına alındı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın durdurduğu otobüsteki bir yolcunun yapılan üst aramasında mont cebinde 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

17 Aralık 2018 15:01

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarmanın durdurduğu otobüsteki bir yolcunun yapılan üst aramasında mont cebinde 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Tatvan İlçesi karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcuların kimlik kontrolü yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri bir yolcunun üstünü aradı. Arama sonucunda metamfetamin maddesi ele geçirilince yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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